Кошти для програми «Доступні ліки» виділено
МОЗ закликає місцеву владу розподілити фінансування.
Така інформація розміщена на сайті Кабінету міністрів.
"З усієї України надходять повідомлення, що люди не можуть отримати препарати за програмою “Доступні ліки“. Лікарі не видають рецепти, а аптеки – ліки, кажучи, що немає фінансування. Це неправда – фінансування з національного рівня було виділено вчасно та в повному обсязі, але в усіх областях, крім двох, його не розподілено місцевою владою", - цитуємо.
7 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2018 рік, 3 січня Державна казначейська служба України перерахувала в кожну область заплановану на січень суму. В регіони надійшло 83,3 млн грн з передбаченого на цей рік 1 млрд грн (кошти на перший місяць року).
Проте наразі лише дві області — Полтавська та Чернігівська — попіклувалися про своїх пацієнтів та направили кошти до кінцевих розпорядників, якими зазвичай є заклади охорони здоров‘я. Натомість в інших регіонах дотепер не ухвалені обласні та місцеві бюджети, не розподілено кошти по районах. Будь-які затримки в роботі програми створюють перерви в лікуванні для пацієнтів, які мають серцево-судинні хвороби, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.
Пацієнти очікують, що вони підуть до лікаря, візьмуть рецепт та отримають свої ліки в аптеці. Натомість безвідповідальність в регіонах руйнує цю довіру, а разом з цим і здоров‘я людей.
Затримки найбільше відчувають найвразливіші пацієнти, у яких немає коштів, щоб придбати потрібні ліки самотужки. Те, як швидко люди отримають ліки, сьогодні залежить лише від місцевої влади.
Міністерство разом з Урядом працює, щоб вже в лютому було збільшено перелік ліків, які можна буде отримати за програмою на 100% безоплатно. Це відбудеться успішно за умови, що кожна область України налагодить роботу з програмою і нарешті кошти будуть перераховані до місцевих головних розпорядників.