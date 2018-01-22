Броколі з йогуртом здатні вбивати ракові клітини

В ході дослідження наукові співробітники визначили два продукти, які в обов'язковому порядку мають бути присутніми в раціоні кожної людини - йогурт і брокколі. Ефективним буде поєднання цих двох елементів, оскільки воно допоможе в лікуванні раку кишечника. Йогурт на основі брокколі вбив 75% пухлин у гризунів і 90% уражених клітин, яких вирощували х в лабораторних умовах.

Наукові співробітники створили нешкідливу форму бактерії, яка є в кишечнику кожної людини. За допомогою різних генетичних технік вчені переробили її в пробіотик, що виділяє фермент, присутній в брокколі і інших хрестоцвітих овочах. Таким чином, дослідникам вдалося вивести так званий протираковий агент.