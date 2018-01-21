Як зрозуміти, що ви в полі ризику на інсульт

Інсульт завжди виникає несподівано. Фахівці виділяють кілька факторів, які збільшують ймовірність розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Серед них:

Артеріальна гіпертензія

Через неї трапляється до 60% інсультів. Якщо вам більше 45 років і у вас періодично підвищується артеріальний тиск (вище 140/90 мм рт. ст.), якщо ви страждаєте частими головними болями (що може бути наслідком артеріальної гіпертензії), вам пора звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Перенесений інфаркт

Після нього пошкоджується серцевий м'яз і змінюється робота серця, якому стає значно складніше перекачувати кров. Якщо ви перенесли інфаркт, то маєте бути під постійним наглядом кардіолога.

Звуження сонних артерій

Шанс заробити гостре порушення мозкового кровообігу через небезпечне звуження атеросклеротичними бляшками судин, що живлять мозок, дуже великий. Виражені атеросклеротичні ураження артерій призводять до 5-7% інсультів на рік.

Серцева аритмія

Серед тих, хто страждає порушеннями ритму серця, ризик стати жертвою інсульту щорічно є у 5% кардіологічних хворих. Особливу небезпеку становить миготлива аритмія. Її наявність збільшує в 5 разів ризик інсульту, який в цьому випадку має важкий перебіг з підвищеним ризиком смерті (у 20% пацієнтів) та інвалідизації (у 60%).

Підвищене згортання крові

У цьому випадку є ризик утворення в судинах і камерах серця (частіше в лівому передсерді) згустків (тромбів). Прикріплені до судинної стінки, вони немов пробка закупорюють кров'яне русло, перешкоджаючи нормальному кровотоку. Небезпечно, коли дрібні фрагменти тромбу (емболи) відриваються і разом з потоком крові досягають артерій головного мозку (кардіоемболічний інсульт).

Для інформації.

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, яке спричиняє ушкодження тканин мозку та розлади його функцій.