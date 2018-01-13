Лікуємо геморой народними методами

Одним із ефективних методів лікування геморою є застосування обліпихового масла.

Обліпиха багата органічними кислотами, дубильними речовинами і вітамінами, здатна регенерувати пошкоджені тканини. Знімає больові відчуття завдяки протизапальній дії, усуває кровотечі і дискомфорт, зупиняє ріст гемороїдальних вузлів.

Вітамін C в складі обліпихової олії необхідний для синтезу колагену, який забезпечує тонус і міцність кровоносних судин. Судинні стінки стають стійкими до розтягування і пошкоджень, кровотечі припиняються, нові гемороїдальні вузли не утворюються.

Хороші результати дає комплексне застосування засобу - масло обліпихи приймають всередину і місцево для профілактики утворення нових гемороїдальних вузлів і лікування вже наявних. Масло обліпихи п'ють на голодний шлунок, достатньо однієї столової ложки на день. Приступати до їжі можна вже через півгодини.

Компреси і примочки з маслом обліпихи на уражених ділянках сприяють розсмоктуванню гемороїдальних вузлів, відновлення пошкоджених судин. Їх накладають на гемороїдальні утворення в анальній ділянці, змінюючи тричі на день. Ватний тампон, просочений маслом обліпихи, залишають на ураженій ділянці на всю ніч, так як для прискорення процесу загоєння необхідно дотримуватися постільного режиму. Лікування продовжують до повного зникнення симптомів.