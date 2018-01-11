Звичайна голка врятує від інсульту

Цю пораду надав китайський професор, який говорить, що люди завжди повинні мати голку при собі.

Це дивовижний і нетрадиційний спосіб порятунку людини від інсульту. Потерпілому від інсульту необхідний відпочинок і невідкладна допомога. Ці поради допоможуть зберегти життя хворому!

Будьте спокійні. Незалежно від того, де знаходиться жертва інсульту, її не можна рухати, бо якщо ви пересуватимете пацієнта, капіляри лопнуть і це спричинить крововилив у мозок! Якщо у вас є шприц – це краще, в іншому випадку звичайної голки для шиття буде достатньо.

Потримайте голку над вогнем, запальничкою або свічкою, щоб стерилізувати, а потім використовувати її для того, щоб проколоти подушечки всіх 10 пальців. Жодних конкретних акупунктурних правил немає, проколи повинні бути лише в декількох міліметрах від нігтя. Проколюйте так, щоб кров могла текти. Цей метод кровопускання є традиційним методом китайської медицини. Його застосування дає практично 100% результат і люди можуть пережити інсульт.

Джерело: zdorovia