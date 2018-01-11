Правильна їжа допоможе уникнути інсульту

Знизити ризик інсульту і серцевого нападу можна, відмовившись від вживання продуктів харчування з високим вмістом трансжирів. Тобто потрібно перестати купляти чипси, крекери, смажені продукти і готові борошняні вироби.

Трансжири або трансжирні кислоти - це штучні жири, утворені під час обробки рослинних масел різними компонентами, наприклад, воднем, щоб зробити їх більш твердими. Вживання продуктів з високим вмістом трансжирів підвищує ризик серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смертності багатьох людей.

Прогрес розвитку атеросклерозу у дітей може бути спричинений вживанням трансжирів, також можуть розвиватися запалення в організмі. Поки у Міністерстві охорони здоров'я тільки пропонують обмежити вміст трансжирів у харчових продуктах. Щоб униктути їхнього негативного впливу на організм, варто уважно читати маркування продуктів, які ви купляєте у магазинах.