Головний біль не можна ігнорувати. Потрібно застосовувати профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення болю. Лікарі радять протягом дня випивати достатній обсяг чистої води, обмежити вживання кави і добре спати. Від постійного головного болю краще використовувати засоби народної медицини.

Мед і калина. З головним болем допоможе впоратися суміш меду з калиною. Калину потрібно перетерти з медом у пропорції 1:1. Вживати суміш потрібно 4 рази на день по столовій ложці протягом 10 днів. Ефект від такого лікування проявить себе через 3-4 тижні.

Ефірна лавандова олія. Якщо голова болить від утоми, рекомендується втерти у скроні кілька крапель лавандової олії. Для посилення ефекту можна змішати олію лаванди і м’яти в рівних кількостях. Також можна робити холодні компреси з використанням ефірних олій. Компреси потрібно викладати на лоб, потилицю і ділянку скронь. Для приготування компресу марлю потрібно просочити наступним розчином: 100 мл води, 6 крапель олії (3 краплі лавандової, 2 ромашкової і одну лимонної). Тримати такий компрес необхідно 10-15 хвилин.

Настій м’яти. Для приготування настою необхідно столову ложку м’яти залити склянкою окропу і настояти 40 хвилин. Потім процідити настій і пити натщесерце та ввечері перед сном. За один прийом потрібно повільно, маленькими ковтками випити склянку відвару.