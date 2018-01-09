Якщо жінка вживає багато жирних молочних продуктів, вона ризикує своїм здоров'ям. Німецькі дієтологи провели дослідження і з'ясували: споживання жирних молочних продуктів сприяє появі злоякісних клітин.

Жири підвищують кількість в організмі гормонів естрогену і прогестерону. Прийом протизаплідних препаратів також може стати причиною надмірної кількості естрогену в жіночому організмі. Цей фактор збільшує ризик захворіти на рак молочної залози в декілька разів!

Найкраща профілактика раку молочної залози - обмежити споживання жирного молока і жирного твердого сиру. Якщо ви будете стежити за своїм меню пильно, вдасться уникнути не тільки проблем із зайвою вагою, але й появи небезпечних захворювань.