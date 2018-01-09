Перець допоможе боротись із раковими клітинами

Як стало відомо, під час лікування ракових пухлин індонезійський довгий перець успішно протидіє розвитку раку.

Лікувальні властивості перцю обговорювалися людьми ще близько тисячі років, але тепер дослідники довели реальну користь цього продукту в боротьбі з однією з найпоширеніших хвороб сучасності - раком.

Вся справа в речовині Piperlongumine (PL), яка проявляє активність в боротьбі проти різних видів ракових пухлин.