Британські вчені знайшли ліки від хвороби Альцгеймера

Британські вчені з Університету Ланкастера, вивчаючи нові ліки від діабету, дізналися, що один з препаратів може бути успішним у лікуванні хвороби Альцгеймера. Про це йдеться в журналі Brain Research.

Препарат активно протистоїть білку бета-амілоїду, який накопичується в нейронах.

В ході спостережень вчені з'ясували, що в результаті застосування даного препарату запускається процес "ремонту" пошкоджених нейронів і відновлюються зв'язки між ними.

При цьому фахівці спостерігають незвичний зв'язок між діабетом другого типу і хворобою Альцгеймера.

На даний момент у експертів немає чіткого розуміння того, що об'єднує ці дві хвороби. Проте фахівці довели, що ті, хто має інсулінову несприйнятливість частіше страждають на старече недоумство.