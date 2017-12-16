Виявляється, гарячий чай корисний для очей

Вживання хоча б однієї чашки гарячого чаю в день на 74% знижує ймовірність розвитку глаукоми - однієї з головних причин повної втрати зору. Про це йдеться в статті, опублікованій в British Journal of Ophthalmology. Автори дослідження прийшли до такого висновку, спостерігаючи за життям близько десяти тисяч медсестер та інших медичних працівників, які брали участь в програмі зі спостереження за дієтою і здоров'ям з 2005 по 2012 рік. Вчені уточнили, що невідомо, який саме тип чаю пили учасники експерименту - чорний або зелений, - а також чи додавали вони цукор. Уточнюється, що вживання кави (з кофеїном і без), холодного чаю, чаю без кофеїну та інших безалкогольних напоїв, в свою чергу, ніяк не було пов'язано з ймовірністю помутніння очей. Автори дослідження вважають, що благотворна дія чаю на здоров'я очей пов'язана з вмістом великої кількості антиоксидантів, які можуть уповільнювати масову загибель клітин ока в результаті накопичення в них хімічно агресивних молекул. Глаукома виникає через підвищення внутрішньоочного тиску, яке може привести до пошкодження зорового нерва. Помутніння очей є однією з провідних причин сліпоти в усьому світі.