40% смертей від онкології можна легко запобігти

Близько 40% всіх смертей від раку можна запобігти за рахунок восьми невеликих змін в образі життя. Це дозволить рятувати більше трьох мільйонів жителів нашої планети щорічно.

Щороку від злоякісних новоутворень на нашій планеті вмирає 8,2 млн осіб. Однак майже 40% смертей від раку можна запобігти за рахунок змін у способі життя, як з'ясували вчені з QIMR Berghofer Medical Research Institute в австралійському Брісбені. Відмова від куріння, вживання здорової їжі та обмеження в прийомі алкоголю зупинять розвиток хвороби, або зроблять рак більш виліковним. Тільки на частку цих трьох чинників доводиться 30,4% всіх смертей від раку на планеті щорічно, тобто 2,5 млн чоловік. Головним вбивцею людства як і раніше залишається тютюн, якщо взяти список факторів ризику пухлин.

Серед інших причин розвитку раку - надмірна дія ультрафіолетової радіації, тобто тривалі сонячні ванни без використання захисного крему, ожиріння, малорухливий спосіб життя, інфекції і гормональні чинники. У загальному в цілому на частку всіх факторів припадає 38% смертності від раку, але їх вплив може бути ще більшим, оскільки багато пацієнтів мали кілька шкідливих звичок відразу. Навіть невеликі зміни в способі життя вже роблять значний вплив на зменшення ризику раку, як показує дослідження. Його автори встановили, що погані звички призводять до смерті від пухлин 41% хворих на рак чоловіків і 34% жінок. В інших випадках причини злоякісних новоутворень пов'язані з генетикою, поганою екологією, або вони просто поки невідомі.

Різниця між чоловіками і жінками пов'язана з тим, що представники сильної статі просто значно більше курять і вживають алкоголь, за статистикою, вони проводять більше часу на сонці, не користуючись захисними кремами, а також не дотримуються здорового харчування. І хоча в більшості випадків раку уникнути не можна, однак дослідження показує, що пухлини далеко не завжди є комбінацією генетики і невезіння.