Виявлено нову корисну властивість яєць

Яйця давно в списку важливих продуктів харчування для дітей і дорослих. Правда, деякий час їх називали шкідливими через гіпотетичну присутність у них поганого холестерину. Тепер їх реабілітували.

То яка ж користь від яєць?

Якщо немає алергії, яйця потрібно вживати практично всім людям, але діти - окремий випадок. Їм яйця потрібні особливо. Адже в період інтенсивного росту, навчання, фізичного та емоційного розвитку потрібне повноцінне харчування, а яєчня зокрема, і яйця взагалі входять у поняття «правильного харчування».

Яйця не призводять до інсульту чи інфаркту

Шкода від яєць, як виявилося, дуже перебільшена. Багато досліджень вже довели, що зв'язку між любов'ю до яєць з дитинства та високим ризиком серцевих нападів і інсультів немає.

Якщо вживати 2-3 яйця на добу, то шкоди точно не буде. Поганий холестерин може накопичуватися лише в разі, якщо яєць є багато (десятками) і часто.

Яйця - джерело важливих вітамінів

Одне яйце має в складі велику кількість вітамінів В2 (рибофлавіну) і В12, який бере участь в кровотворенні, а також, вітаміни А і Е, корисні для зору і шкіри.

Корисні мінерали в складі яєць

У курячих яйцях багато фосфору, заліза і цинку. Всі вони дуже важливі для нормальної роботи дорослого організму і для росту і розвитку дитячого. Мало того, вони допомагають зміцнювати імунітет і підвищувати опірність організму.

Яйця проти раку

Це один з найкращих джерел нутрієнтів, тому вважається, що яйця важливі для профілактики деяких видів раку.

Яйця потрібні для зору

Крім того, що яйця містять корисний для очей вітамін А, вони ще є прекрасним джерелом антиоксидантів, які допомагають зберегти гострий зір до зрілих років. Вживайте найрізноманітніші страви з яєць, і зір вас не підведе.

Яйця - ідеальне джерело білка

Для зростаючого організму і для тих, хто займається спортом, яйця вкрай необхідні, так як вони - найнадійніші джерела білка. Білок з них засвоюється швидко і повністю. А склад амінокислот оптимальний для швидкого зростання м'язів.

Яйця для схуднення

Яйця, якщо їх вживати на сніданок, дають можливість знизити добову калорійність на 400 ккал. Просто тому, що білок, спожитий з ранку, допомагає нам зберігати почуття ситості набагато довше, ніж вуглеводи. При бажанні, і не піддаючись спокусі, підняти настрій за допомогою солодощів, снідаючи яєчнею і харчуючись правильно, можна скинути в середньому близько 1,5 кг на місяць.