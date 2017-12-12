Жодні реформи в українській медицині сьогодні неможливі, - Ольга Богомолець

"Уряд не переймається пошуком додаткових джерел коштів, тому єдині реформи, на які він сьогодні спроможний, – це економія коштів на здоров'ї та житті людей", - пише у своєму блозі депутат Ольга Богомолець.

Ні про який розвиток та рух уперед не йдеться. Уряд не спроможний забезпечити навіть мінімальні поточні потреби населення в лікуванні. Якщо на гарантований безкоштовний стартовий пакет медичних послуг сьогодні потрібно 6-10% ВВП, то влада спромоглася виділити в бюджеті на 2018 рік на всю медицину лише 3,5% ВВП.

В результаті на лікування онкохворих виділено лише 28,5% від потреби, на серцево-судинні захворювання – лише 30,2%, на хворих нефрологічного профілю – 43,5%, на вірусні гепатити – 52,1%. І так – за всіма ключовими напрямками.

В умовах, коли навіть найбільш нагальні напрямки недофінансовані, важко розраховувати на впровадження державної системи трансплантології чи ефективне лікування рідкісних захворювань. Всі, хто має потребу в якісному лікуванні та гроші – змушені їхати за кордон. Решта – вмирають.

Вочевидь, МОЗ повинен відповісти суспільству на запитання: чому разом зі своєю "медреформою" він не вніс на розгляд парламенту законопроект про впровадження загальнообов'язкового медичного страхування? Адже зрозуміло, що без грошей жодні позитивні зміни будуть неможливими.

Наразі можемо констатувати: медична реформа померла через брак коштів, так і не народившись. Люди остаточно втратили надію на якісну та безоплатну медичну допомогу, яка гарантується всім нам Конституцією.

Єдина можливість реанімувати систему охорони здоров'я та забезпечити її сталий розвиток – знайти додаткові кошти, які дозволять покрити наважливіші потреби людей у лікуванні. Зробити це можна лише шляхом впровадження в Україні загальнообов'язкового медичного страхування.

На жаль, його впровадження сьогодні заблоковане через небажання певних кіл створювати державну модель страхування, яку відстоюю я у своєму законопроекті N4981-2.

Натомість бізнес лоббі в парламенті хоче утворити недержавний страховий фонд під контролем приватних осіб, але оскільки голосів для цього рішення в парламенті поки що немає, то справа досі не може зрушити з місця.

Разом з блокуванням впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування, на жаль, заблоковані і всі можливості для розвитку системи охорони здоров'я.

Питання, яке постає перед нами, дуже просте. Або ми змусимо владу приймати реформи на благо народу, або вони продовжать прокручувати свої оборудки на кістках людей.

Про це постійно говорю я, інші народні депутати. Тепер своє слово має сказати і суспільство. Адже тільки разом ми зможемо побороти зло.