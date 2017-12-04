15 ознак того, що ваше життя може різко обірватися

На жаль, жити вічно, подібно казковим вампірам або відьмам, людині не дано. Але кожен з нас хоче прожити якомога довге і щасливе життя. Однак, є ряд чинників, які його вкорочують. Зверніть увагу на наступні 15 ознак того, що вам судилося померти рано.

Ознаки ранньої смерті:

1. Часті переломи. Якщо ви зламали руку, вам не обов'язково турбуватися щодо цього пункту. Одноразовий перелом ще не привід для паніки. Але якщо ви постійно ламаєте собі то руки, то ноги після певного віку (якщо ви старше 40 років), це може бути червоним прапорцем того, що вам загрожує небезпека. Зокрема, можливо, це ознака того, що здоров'я ваших кісток погіршується, і ви стаєте фізично слабшими. Переломи кісток можуть сигналізувати про інші серйозні проблеми, такі як артрит і обмежена рухливість, які можуть вплинути на загальний стан здоров'я і в підсумку привести до ранньої смерті.

2. Набряки і запалення. Постійні безперервні набряки і запалення в суглобах і кінцівках мають служити ще одним червоним прапорцем. Звичайно, є багато причин запалень. Але якщо такі запалення є хронічними, це може означати, що клітини вашого організму вмирають, а здоров'я активно погіршується. Тому, якщо ваші суглоби, зв'язки і інші частини тіла постійно піддаються набряклості і запаленню, терміново зверніться за медичною допомогою. Своєчасне лікування допоможе запобігти серйозній проблемі і навіть передчасну смерть.

3. Місце, де ви живете. Ваше географічне положення може сильно вплинути на здоров'я. Іншими словами, від того, де ви проживаєте, безпосередньо залежить тривалість життя. Наприклад, якщо ви живете в певних частинах країни, ви можете бути більш схильні до конкретних захворювань або культурним впливам, які можуть привести до серцевих недуг. Є багато речей, які можуть вплинути на очікувану тривалість життя. В першу чергу, мова йде про забруднення навколишнього середовища промисловою діяльністю. Стихійні лиха, умови життя, а також клімат і погодні умови також прямим чином впливають на тривалість життя.

4. Мінливий апетит. Мучитеся від постійних змін апетиту? Ви, то їсте мало, то просто поїдаєте все, що бачите? Це може бути ознакою того, що ваше життя буде не довгим. Як правило, люди починають їсти менше при наближенні смерті, стверджує співробітник Мічиганського університету. Мінливий метаболізм є одним із симптомів нетривалості життя. Крім того, варто також звернути увагу на втому і млявість. Якщо ви стикаєтеся з іншими проблемами зі здоров'ям, ви не можете їсти стільки, скільки їсть здорова людина. Поганий апетит це перша ознака того, що з вами щось не так. У будь-якому випадку, якщо ви помітили у себе зміну апетиту, зверніть увагу на це і зверніться до фахівців.

5. Слабке почуття нюху Наше почуття нюху важливо з багатьох причин, але в міру старіння воно може слабшати або навіть зникнути. Ми всі бачили літніх людей, які не бачать або не чують, аналогічним чином ми можемо втратити наш нюх. Погана новина: дослідження пов'язують втрату здатності сприймати запахи зі смертю, що швидко наближається. У дослідженні, описаному в одному з наукових журналів, було виявлено, що втрата здатності сприймати запахи, є ознакою серйозної проблеми. Вона вказує на зниження життєздатності і наближення неминучої смерті протягом п'яти літ. У будь-якому випадку, якщо ви помітили погіршення роботи ваших нюхових рецепторів, негайно відвідайте лікаря.

6. Ваш коло спілкування дуже маленьке. Як не дивно, але самотні люди схильні вмирати у більш молодому віці. Чому? Коротка відповідь полягає в тому, що вони мають більш слабку імунну систему. Знаходження серед людей сприяє тому, що ми піддаємо себе потенційним загрозам, в результаті чого підвищується наш імунітет з метою самозахисту. Якщо ж ви проводите більшість часу на самоті, ваша імунна система в результаті слабшає. Насправді, одне з недавніх досліджень показує, що самотність може збільшити ризик ранньої смерті на 14 відсотків.

7. Оніміння. Як не дивно, оніміння деяких частин тіла фахівці прив'язують до можливого наближення смерті. Ця проблема є показником здоров'я нашого серця. Тому якщо ви страждаєте від оніміння кінцівок, можливо, у вас серйозні проблеми, і вам потрібно терміново бігти до лікаря. Зверніться до фахівців і пройдіть відповідне обстеження. Цілком ймовірно, що ваше тіло сигналізує вам про щось важливе, а за простим онімінням ховаються серйозні проблеми.

8. Погані нігті. Нігті можуть розповісти багато про стан нашого здоров'я. По суті, вони є показником того, в якому стані знаходиться людина, і наскільки міцне її здоров'я. Якщо нігті ламкі, або ж на них є плями, дивні хребти, борозенки, тріщини, очевидно, що у вас серйозні проблеми. Погляньте на свої нігті і зверніться до лікаря, розповівши йому все, що відбувається з вашим організмом. Неприємності з нігтями можуть вказувати на набагато більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж ви собі тільки можете уявити.

9. Поганий запах з рота. Несвіже дихання також може бути сигналом про те, що у вас не все гаразд зі здоров'ям. Звичайно ж, якщо поганий запах з рота є наслідком того, що ви з'їли блюдо з цибулею або часником, то не варто турбуватися. А ось хронічний неприємний запах з рота - це вже зовсім інша справа. Фахівці стверджують, що несвіже дихання може вказувати на онкологію або інші інфекції, які можуть, по суті, в результаті вбити вас.

10. Висока частота серцевих скорочень. Ваш пульс серцевого ритму, навіть коли ви відпочиваєте, просто зашкалює? Ви налічуєте більше 80 ударів в хвилину? Це може бути ознакою того, що щось не так з вашою серцево-судинною системою. Канадські фахівці пов'язують занадто високу частоту серцевих скорочень з високим ризиком смерті. Тому, якщо ви перебуваєте в повному спокої, а ваш серцевий ритм становить понад 90 ударів в хвилину, негайно зверніться до лікаря.

11. Ваша фізична форма Якщо ви хочете прожити довго і щасливо, і відчувати себе добре і в 70, і в 80 років, слід серйозно ставитися до свого фізичного стану. Це означає, що потрібно уважно стежити за своєю вагою. Надмірна вага це не тільки негарно з естетичної точки зору, але ще й небезпечно для здоров'я людини. Ожиріння може бути абсолютно руйнівним для вашого організму. Зайва вага і всі витікаючі з неї захворювання є одними з найбільш поширених причин смерті (включаючи онкологію і серцеві захворювання). Фахівці пов'язують ряд серйозних захворювань саме з надмірною вагою. Страждаєте від зайвої ваги? Вважайте це одним з ознак того, що ви не проживете довге життя.

12. Досягнення в галузі освіти. Як би це не звучало дивно, але рівень освіти може також дати уявлення про те, як довго ви, ймовірно, будете жити. На перший погляд, це дуже спірне твердження. Але дослідження показують, що чим довше ви вчилися в школі, або чим вища ваша ступінь, тим довше ви повинні прожити. Можливо, це пов'язано з тим, що чим успішніші ви у навчанні, тим більше ви здатні заробити. А значить, шанс жити менш напруженим життям і дозволити більше поживних продуктів збільшується. У будь-якому випадку, вірне це твердження чи ні, така думка існує.

13. Хронічна втома Завжди відчуваєте себе втомленим? Це може бути ознакою уповільненого метаболізму, який в свою чергу, може впливати на ваш апетит. Існує безліч причин, за якими люди можуть відчувати себе втомленими весь час. Постійне відчуття втоми може бути ознакою серйозного розладу, такого як синдром хронічної втоми. Ця недуга сама по собі може виявитися фатальною. Що ж робити, якщо ви завжди відчуваєте себе виснаженими, вибитими з колії? Можливо, потрібно переглянути деякі звички, а цілком можливо, що варто відвідати фахівця, який проведе обстеження і виявить причину цієї хронічної втоми.

14. Зупинки дихання. Якщо ви помітили труднощі в диханні, це може бути ознакою того, що щось в організмі дало збій. Зокрема, зверніть увагу на якість сну. Якщо ви або хтось із ваших близьких відчуває проблеми з диханням під час сну, сприймайте це, як попередження. Вам потрібно терміново звернутися до лікаря. Короткі зупинки дихання характерні для людей, які страждають від апное уві сні, рано чи пізно вони можуть стати фатальними, якщо вчасно не звернутися до фахівців. Хропіння, дійсно, є не тільки проблемою для оточуючих, але і куди більш серйозною проблемою воно може обернутися для того, хто хропе.

15. Більшу частину часу ви проводите сидячи. Напевно, ви чули це раніше: сидячий спосіб життя або сидяча робота вбиває нас. Зверніть увагу на те, як проходить ваш день. Якщо більшу частину часу ви проводите на дивані або сидячи за комп'ютером, це може бути сигналом, що вам потрібно терміново змінити ситуацію. Якщо немає можливості відвідувати спортзал, намагайтеся виконувати деякі вправи вдома або на роботі. Сидіння протягом дня вбиває людину повільно, але вірно. Але цей пункт ми самі в силах змінити. Досить додати фізичної активності в наше життя, поліпшивши тим самим своє здоров'я і продовживши собі життя.

Джерело: https://zelv.ru/zdorove/63594-15-priznakov-togo-chto-vasha-zhizn-mozhet-skoro-oborvatsya.html