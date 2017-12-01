Майже половина людей, які живуть з ВІЛ, не знають про свій ВІЛ-позитивний статус

Зараз у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей, серед яких 19,5 мільйона отримують антиретровірусне лікування (за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕЙДС).

Як зазначає ЮНЕЙДС у своїй новій доповіді, яку організація оприлюднила напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, помітний прогрес спостерігається у сфері лікування ВІЛ-інфекції. Так, якщо у 2000 році всього 685 тис. людей, які живуть з ВІЛ, мали доступ до антиретровірусної терапії (АРТ), то в 2017 році майже 21 мільйон людей, які живуть з ВІЛ, тепер отримують лікування. Таке значне зростання кількості людей на лікуванні дозволяє зберегти життя і здоров’я більшої кількості людей, які є ВІЛ-інфікованими. ЮНЕЙДС також посилається на наукові дослідження, які показали, що вірогідність передачі ВІЛ від людини, яка живе з ВІЛ і дотримується ефективного режиму антиретровірусної терапії, знижується майже на 97%. А завдяки розширенню доступу до лікування вагітних жінок, які живуть із ВІЛ, вдалося швидко скоротити кількість нових випадків ВІЛ-інфекцій серед дітей.

У 2016 році у близько 1,8 мільйона осіб в усьому світі була вперше діагностована ВІЛ-інфекція (це на 39% менше, у порівнянні з 3 млн нових випадків ВІЛ-інфекції, які щорічно реєструвались на піку епідемії в кінці 1990-х років), проте 1 мільйон померли від захворювань, зумовлених СНІДом.

Якщо раніше світ боровся за доступ до лікування, то зараз акцент світової спільноти робиться на забезпеченні підтримки, необхідної для здорового життя. Саме тому темою цьогорічного дня боротьби зі СНІДом є «Право на здоров’я» – це право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. Це право кожного, у тому числі людей, які живуть з ВІЛ та постраждали від цієї недуги, на попередження та лікування хвороби, на прийняття рішення про своє власне здоров'я та дотримання власної поваги та гідності, право на відсутність дискримінації. І саме право на здоров'я – це ключ до припинення епідемії СНІДу.

Ситуація з ВІЛ в Європейському регіоні та в Україні

Згідно з останніми даними ВООЗ, Європейський регіон ВООЗ – єдиний регіон у світі, де зростає кількість нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією. У 2016 році в Європейському регіоні було діагностовано більше 160 000 нових випадків ВІЛ-інфекції, в тому числі більше 29 000 нових випадків у країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Така тривожна тенденція зумовлена, зокрема, тим, що більше половини (51%) зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції діагностуються вже на пізній стадії.

«Епідемія ВІЛ-інфекції в Європейському регіоні продовжує поширюватися надзвичайно швидко. У першу чергу це стосується країн на сході Регіону, на які припадає майже 80% з 160 000 нових випадків зараження. На даний момент це рекордна кількість нових випадків, зафіксованих за один рік. Якщо така тенденція продовжиться, то ми не зможемо виконати передбачене Цілями сталого розвитку завдання покласти кінець епідемії ВІЛ-інфекції до 2030 року, – попереджає директор Європейського регіонального бюро ВООЗ д-р Zsuzsanna Jakab. – Пізнє тестування, особливо тестування людей, яким загрожує підвищений ризик зараження, призводить до більш пізнього початку лікування та сприяє подальшому поширенню ВІЛ. Чим пізніше буде поставлений діагноз, тим більша вірогідність розвитку СНІДу, що призводить до страждання та смерті людини. З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом я закликаю країни докласти зусилля для того, щоб зупинити епідемію ВІЛ-інфекції в Європі».

Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. За оновленими оцінками щодо ВІЛ/СНІДу, на початок 2017 року в Україні мешкало 238 тисяч людей з ВІЛ, а у віковій групі старше 15 років рівень поширеності ВІЛ становив 0,61%.

Протягом десяти місяців 2017 року в Україні щодня реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу.

За офіційними даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, за 30 останніх років (за період 1987 – 10 місяців 2017 років) в Україні офіційно зареєстровано 312 091 випадок ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 100 363 випадки захворювання на СНІД та 44 221 випадок смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Тобто можна сказати, що за 30 років ми втратили понад 44 тисячі наших громадян, які померли від СНІДу.

Станом на 1 листопада 2017 року в закладах охорони здоров’я під медичним наглядом знаходилось 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 329,6 на 100 тис. населення), з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД (100,9). Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях та м. Києві.

Впродовж 10 місяців 2017 року в країні під нагляд вперше взято 14 667 ВІЛ-інфікованих осіб (показник захворюваності становив 34,2 на 100 тис. населення, темп приросту показника, у порівнянні з відповідним періодом 2016 р., склав +10,1%), 7 466 хворим встановлено діагноз СНІД (показник захворюваності – 17,6, темп приросту – +10,5%) та 2 511 осіб померли від СНІДу (показник смертності – 5,9, темп приросту – +6,9%). Туберкульоз став причиною смерті для половини померлих від СНІДу (51,1%).

Серед ВІЛ-інфікованих осіб, які зареєстровані за 10 місяців 2017 року, 63,8% складали інфіковані статевим шляхом, 21,5% – парентеральним шляхом при введенні наркотичних речовин ін’єкційно.

В Україні майже половина людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), не знає про свій ВІЛ-позитивний статус (за даними медичного обліку). Щорічно близько третини ВІЛ-позитивних осіб залишаються поза медичним обліком (26,4% - 2016 р.). До того ж, майже четверта частина ВІЛ-інфікованих, які перебувають на обліку, залишається поза медичним наглядом з різних причин кожного року. Більше 50% (55,6 % - 2016 р.) осіб віком 15 років та старше виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.

Пізня діагностика, в свою чергу, позначається як на здоров’ї та виживанні наших громадян, так і на суспільстві загалом, в якому триває передача ВІЛ. Раннє встановлення діагнозу – це збільшення тривалості життя і зниження вірогідності поширення інфекції.

Де можна перевіритись на ВІЛ?

В рамках європейської ініціативи «Тиждень тестування на ВІЛ/гепатити», яка проходила цього року 17-24 листопада, був створений ресурс, який допомагає швидко знайти пункти тестування по всій Європі, в тому числі і в Україні. Перевіритись на ВІЛ можна будь-коли. Якщо ви хочете зробити тест, пройдіть за посиланням https://goo.gl/QL16r1. Варто лише ввести назву міста в Україні та отримати перелік місць тестування та адрес організацій, які нададуть вам необхідну підтримку. Або подивіться на карті, який із пунктів тестування знаходиться ближче до вас. У деяких пунктах ви зможете дізнатись результати ​за​ 15 хвилин! Анонімність та конфіденційність гарантовані.

Давайте будемо відповідально ставитись до свого здоров’я і життя, а також дбати про здоров’я рідних і близьких. І пам’ятайте, що вчасна діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування.

У 2017 році держава виділила майже втричі більше коштів на закупівлю медикаментів

У 2017 році з державного бюджету виділено 684 млн гривень на закупівлю медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей. У 2016 році ця цифра була значно меншою – майже 253 млн грн.

На закупівлю медикаментів для замісної підтримуючої терапії цього року виділено понад 18 млн грн (у 2016 – 13 млн грн), на закупівлю тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референт-досліджень – 149 млн грн (у 2016 р. – 101 млн грн).

Як реалізувались державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2016 рік можна переглянути на сайті МОЗУ: https://goo.gl/wo7S3X.

Станом на 29.11.2017 за кошти 2016 року закуплено 95% препаратів від замовленої кількості, а в регіони розвезено майже 94%.

Закупівлю лікарських засобів для хворих на ВІЛ/СНІД за державні кошти на 2016 та 2017 роки здійснює Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). ЮНІСЕФ проводить Глобальні тендери для низки країн світу, серед яких Україна. ЮНІСЕФ закуповує медикаменти напряму у виробників без посередництва дистриб’юторів. Великі об’єми закупівель та визнаний авторитет організації дозволяють забезпечити найнижчу ціну. ЮНІСЕФ гарантує високий контроль якості закуповуваних товарів.