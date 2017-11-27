Як убезпечити себе від захворювання на рак

Понад 40% випадків захворювання на рак пов'язані зі шкідливими звичками і способом життя, а, значить, можуть бути попереджені, передається в дослідженні групи медиків Американського онкологічного товариства, яке опубліковано на сайті організації. У роботі відзначається, що найвищий ризик розвитку раку пов'язаний з курінням - на частку цього фактора припадає 19% всіх онкологічних захворювань і 29% смертей. Надмірна вага пов'язана з 7% випадками раку і 6% смертей. Серед інших помітних обставин - вживання алкоголю, вплив ультрафіолету, низька фізична активність. У дослідженні аналізувалася зв'язок цих чинників з 26 видами ракових захворювань. Найбільш залежними від зазначених обставин медики назвали ризик розвитку раку легенів і раку товстої кишки. На думку авторів дослідження, уникнення шкідливих звичок, збалансоване харчування і фізична активність можуть значно знизити ймовірність виникнення раку. Крім того, медики рекомендують регулярно проходити обстеження на наявність пухлин. Раніше американські медики встановили, що хронічний алкоголізм і навіть помірне вживання алкоголю є однією з основних причин розвитку відразу декількох форм раку, в тому числі раку грудей, глотки, стравоходу, печінки та інших органів.