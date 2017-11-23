Вчені виявили руйнівну небезпеку ополіскувача для рота

За даними досліджень, ополіскувальна рідина може знищити корисні бактерії, що містяться в роті, які перешкоджають розвитку ожиріння та цукрового діабету.

В експерименті брали участь 1206 чоловік у віці від 40 до 65 років, які страждають на ожиріння і володіють підвищеним ризиком розвитку діабету. Дані досліджень опубліковані на сайті Science Direct.

Дослідження показали, що рівень захворювання на діабет зростав до 20 відсотків серед тих, хто користувався ополіскувачем для порожнини рота раз в день, і до 30 - серед тих, хто робив процедуру двічі. Також вчені встановили, що рідина вбиває ще й бактерії, що виробляють оксид азоту, який бере участь в процесах обміну речовин.