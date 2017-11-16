Хурма допоможе якомога довше зберегти молодість

Користь даного плода пояснюється вмістом в ньому великої кількості вітамінів, в тому числі, марганцю. Даного мікроелемента зазвичай не вистачає в організмі людини, а він відповідає за молодість і здоров'я, стверджують вчені.

Хурму рекомендують тим, хто відновлюється після опіків або шкірних захворювань. Унікальне поєднання калію, заліза і вітаміну А робить її природним «прискорювачем» обмінних процесів в шкірі і хорошим відновлювальним засобом. Крім того, цей фрукт рекомендують всім, хто прагне якомога довше зберегти молодість.

Також хурму потрібно включати в свій раціон і тим, хто займається силовими тренуваннями регулярно, або просто прагне схуднути. Цей фрукт воістину унікальний - він містить таку кількість олігосахарів, які цілком здатні придушити тягу людини до солодкого, але в той же час, не підвищити рівень цукру крові і не викликати «вовчий» апетит.