Стоматкабінети працюватимуть у жилих будинках

Про це повідомила прес-служба Міністерства.

З 14 листопада стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням можуть розміщуватися в житлових будинках і громадських будівлях за умови дотримання чітко встановлених вимог.

У міністерстві зазначають, що в стоматологічних кабінетах повинні робити не більше 100 знімків в тиждень при проведенні прицільних рентгенівських досліджень і не більше 50 - при використанні ортопантомографа.

Крім того, особливі норми будуть діяти, якщо такі кабінети розташовані в хрущовках. Стоматологів зобов'яжуть в даному випадку ущільнювати перекриття для протирадіаційного захисту.

У відомстві вважають, що такий крок зробить стоматологію більш доступною.

Фактично такі кабінети існували і раніше, однак більшість не мали законного права використовувати сучасне рентгенологічне обладнання у своїй роботі.

"Ми прописали більш детально вимоги безпеки. Роботодавці повинні неухильно дотримуватися цих правил", - зазначив заступник міністра Роман Ілик.