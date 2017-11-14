Світовий банк готовий підтримати впровадження медичної реформи в Україні

Світовий банк розділяє ідеї Уряду України щодо впровадження реформ і готовий підтримати перетворення, передусім в системі охорони здоров’я. Відповідні домовленості були озвучені під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Президента Групи Світового банку Джим Йонг Кіма.

«Ми розуміємо, що реформи – це складна річ. Але ми вражені тим, наскільки просунулися реформи в Україні, і готові підтримати цей процес», - сказав Президент Кім.

Він також наголосив, що наразі фахівці Світового банку готують велику доповідь щодо реалізації реформ, в тому числі в медичній сфері, і цей досвід, напевно, буде у великій пригоді Україні.

«Ми готові допомогти України завершити Революцію Гідності та зайняти гідне місце на мапі світу. Ми зробили велику ставку на Україну, і хочемо забезпечити успішність», - додав Президент Кім.