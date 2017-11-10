Чому треба пити імбирний чай щодня

Не всім подобається смак імбиру. Він гострий і гіркий. У чистому вигляді його практично неможливо вживати в їжу, але, якщо тільки зменшити дозу і використовувати як пряність, він додасть будь-якій страві родзинку. Саме тому імбир цінують і люблять в кухнях всього світу.

Користь імбирного чаю

Імбир корисний для серця. Ця рослина допомагає знизити рівень холестерину в крові і значно знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, гіпертонії та інсульту.

Він допомагає від нудоти. Дослідження показують, що імбир може зменшити відчуття дискомфорту в області живота і значно полегшує токсикоз під час вагітності. Ці прянощі корисні для шлунка. Він виступає хорошими ліками при метеоризмі і діареї. А також з незапам'ятних часів використовується для лікування шлункового грипу.

Полегшує головний біль. Він діє як протизапальний засіб, тому знімає симптоми мігрені і навіть такі, як нудота.

Імбир - хороший профілактичний засіб від застуди. Вживай корінь цієї рослини, щоб запобігти хворобі.

Він знижує температуру. Імбир сприяє виділенню тепла, за рахунок цього тіло витрачає менше сил на боротьбу з вірусом, а температура знижується.

Імбир допомагає скинути вагу. Дослідження показують, що всього 1 чашка імбирного чаю спалює 43 калорії! Цей корінь покращує кровообіг. Він не тільки корисний для кровообігу, але і піднімає настрій.

Візьми в звичку пити вечорами теплий імбирний чай з медом. Ти зможеш розслабитися, а імбир поліпшить твій кровообіг і підніме настрій.