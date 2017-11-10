Знайдено гени, що допомагають вижити при раку підшлункової залози

Виживання при раку підшлункової залози визначають чотири гени, з'ясували вчені. Мутації в них знижують шанси вижити, і чим більше генів уражено, тим шанси менші. Результати були опубліковані в журналі JAMA Oncology.

Матеріалом для дослідження послужили тканини пухлин 356 пацієнтів, багато з яких проходили лікування в лікарнях при дослідницьких інститутах, в тому числі при Рочестерському університеті і Стенфордському університеті онкології. Вчені витягували ДНК з тканин пухлин і з прилеглих здорових тканин.

Дослідники звернули увагу на активність генів KRAS, CDKN2A, SMAD4 і TP53. Як показав аналіз, у пацієнтів, у яких 3-4 цих гени були змінені, загальна виживаність була гіршою, а ремісія - коротшою в порівнянні з тими, у кого були змінені до двох генів.

Зокрема, річна виживаність у пацієнтів з мутаціями 1-2 генів становила 14,1%, а серед тих, у кого мутації були виявлені в чотирьох генах - лише 8,2%. В цілому, зміна кожного з генів знижувала дворічну виживаність на 6-20%, п'ятирічну - майже до 50%.

Використання генетичних даних дозволить найбільш точно спрогнозувати, як буде розвиватися хвороба в окремо взятого пацієнта.