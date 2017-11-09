Вчені винайшли пристрій, який може визначити рак за 10 секунд

Вчені з Техаського університету винайшли портативний пристрій, який може ідентифікувати ракову тканину за 10 секунд. Дослідження, опубліковані в Science Translational Medicine, показують, що технологія точна в 96% випадків.

Робота пристрою MasSpec Pen заснована на використанні унікальності метаболізму ракових клітин. Їх швидке зростання і поширення означають, що хімічний склад раку дуже відрізняється від здорових тканин.

Ручка MasSpec Pen, яка підключена до спектрометру, торкається до зразка тканини і випускає краплю води. Хімічні речовини з клітин переміщуються в краплі, після чого їх відсмоктують для аналізу і виробляють хімічний відбиток, який показує, це рак або здорова тканина.

Основне завдання для лікарів - знайти межу між раком і нормальними тканинами, так як вона іноді може бути розмитою.

В рамках дослідження технологію випробували на 253 зразках. Тестування триватиме, щоб удосконалити пристрій перед його випробуванням під час операцій в наступному році.

Сама ручка дешева, але спектрометр є дорогим і громіздким. Вчені працюють над тим, щоб зробити його трохи меншим і дешевшим.