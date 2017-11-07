МОЗ свідомо вбиває українців

Співробітники СБ України під час проведення комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури держави у сфері охорони здоров’я викрили протиправну державну реєстрацію неперевіреного медичного препарату.

Правоохоронці встановили, що фірма-імпортер пролобіювала реєстрацію в Україні препарату для наркозу без необхідного пакету документів та досліджень. Оперативники спецслужби спільно з прокуратурою задокументували, що експерт ДП «Державний експертний центр МОЗ України» свідомо рекомендувала препарат до реєстрації, проігнорувавши висновки експертних комісій Центру.

За матеріалами СБ України готується скасування реєстрації неперевірених ліків, які не встигли поступити до вітчизняних медичних та аптекарських закладів.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 321-2 Кримінального кодексу України, експерту повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх посадовців та комерсантів, причетних до організації протиправної реєстрації медпрепарату.