Схуднення може суттєво зменшити ризик злоякісних новоутворень

Учені з Центрів з контролю і профілактики захворювань з'ясували, що 40% всіх випадків виникнення раку, виявлених у Сполучених Штатах, могли бути викликані або ожирінням, або причинами, що сприяють появі зайвої ваги, повідомляється на сайті MedicalXpress.

Всього в дослідженнях взяли участь 630 тисяч американців з підтвердженим діагнозом рак. Дослідники знайшли зв'язок між ожирінням і 13-ма видами злоякісних пухлин, включаючи рак мозку. Ці різновиди склали 40% всіх випадків раку, зареєстрованих у США в 2014-му році.

При цьому кількість випадків раку, пов'язаного з ожирінням, збільшилася на 7% в період між 2005 і 2014 роками. Кількість хворих на рак товстої кишки зменшилася на 23% завдяки ранній діагностиці передракових станів.

Згідно з заявою директора відділу профілактики та контролю за раковими захворюваннями - Лізи Річардсон, втрата ваги може значно зменшити ризик злоякісних новоутворень. Таким чином, дотримання ЗСЖ є основним способом профілактики злоякісних пухлин.