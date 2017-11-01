МОЗ: В Україні вперше на 100% будуть забезпечені лікуванням хворі на рак крові

Цього року держава уперше за всі роки зможе повністю покрити потребу у лікуванні для хворих на хронічний мієлолейкоз. Це стало можливим завдяки ефективності проведення закупівель міжнародними організаціями.

ПРООН вдалося закупити Іматиніб – головний препарат для лікування хронічних мієлолейкозів – по наднизькій ціні. Економія бюджетних коштів склала 11 млн грн, на які організація вже провела дозакупівліліків. Обсяги закупівель дозволять забезпечити необхідним препаратом близько 1100 людей.

«Здорова конкуренція на торгах і авторитет міжнародних організацій дають змогу закуповувати препарати за найвигіднішими цінами. І головне тут - не економія в грошах, а можливість забезпечити лікуванням більшу кількість пацієнті, – заявила доктор Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я. – Рак крові – не єдине захворювання, для лікування якого вдалось закупити додаткові обсяги ліків. Завдяки заощадженням можна буде пролікувати більше пацієнтів, хворих на мукополісахаридоз, хворобу Гоше, легеневу гіпертензію. Це тільки ті програми, за якими вже закуплено додаткові ліки. Ще ряд програм чекає на затвердження обсягів додаткових закупівель. Міністерство буде й надалі докладати зусиль, аби якнайбільше пацієнтів отримали необхідні препарати».

Раніше державне фінансування дозволяло охопити лікуванням до 35-50% від потреби хворих на мієлолейкоз, які приймають Іматиніб.

«Це вперше держава закупила ліки на 100% від потреби групи онкохворих дорослих пацієнтів. І це справді перемога, – коментує Іван Зеленський, директор Благодійного Фонду «Крапля крові». – Я пам’ятаю, як мене шокувала вартість лікування, коли я дізнався про свій діагноз – хронічний мієлоїдний лейкоз. І я радий, що з того часу ми зробили значний крок уперед, і що тепер держава може забезпечити лікуванням більше пацієнтів. Для багатьох – це шанс на життя».

Директор фонду також зазначає, що, через відсутність єдиного реєстру пацієнтів, не всіх хворих враховано під час прорахунку потреби. Та висловив сподівання на найскоріше повноцінне впровадження електронної системи E-health, адже вона дозволить створити повноцінний облік пацієнтів та точніше вирахувати потребу в препараті.