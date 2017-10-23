Морква, буряк та капуста попередять захворювання мозку

Про харчову цінність овочів відомо давно. Приміром,морква вважається коморою вітамінів, містить велику кількість лютеоліна, з'єднання, яке може знизити віковий дефіцит пам'яті і ризик розвитку запальних захворювань головного мозку. До того ж, морква містить в собі бета - каротин (джерело ретинолу) необхідного для гарного зору. Одна морква - добова доза вітаміну А. Морквяний сік фахівці рекомендують вживати не більше 200 грамів на день.

Буряк багатий на залізо, йод і глюкозу, тобто всі важливі речовини для плідної робота нашої голови. Рекомендується з'їдати 150 г буряка в день, але не більше. Вживайте як варену, так і сиру м'якоть коренеплоду. А ось свіжоприготований сік краще розвести з іншим соком, наприклад, яблучним.

Капуста і шпинат - це ще одні корисні продукти, які дуже потрібні для мозку. Дуже добре допомагаютьє, коли є необхідність згадати призабуту інформацію. Багаті вітамінами В6 і В12, фолієвою кислотю.