Міністерство соціальної політики України повідомляє, що, за оцінками фахівців, від різних нервових розладів страждає кожен третій українець, передає прес-служба відомства. Зазначено, що згідно зі статистикою в Україні 1,2 млн жителів (більше 3% всього населення) страждає психічними розладами, і цей показник з кожним роком зростає. Так, вже який рік поспіль Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів в Європі - майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. У повідомленні наголошується, що за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п'ятірки хвороб, які будуть лідирувати за кількістю людських трудовитрат, пов'язаних з цими захворюваннями. Психічні розлади обженуть у цьому плані навіть серцево-судинні захворювання, які сьогодні традиційно тримають пальму першості в структурі захворюваності населення планети. Нагадаємо, згідно з науковим дослідженням "Глобальний тягар хвороб", понад 1,1 мільярда населення Землі страждають різними психічними розладами. Над дослідженням працювали більше 2,5 тисячі вчених у 130 країнах світу.