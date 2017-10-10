Жир в області живота може збільшити ризик розвитку раку у жінок

Проблеми з вагою є поширеним явищем серед жінок під час і після менопаузи. Нове дослідження вчених з Данії показало, що абдомінальний жир, що знаходиться в області живота, може збільшити ризик розвитку раку, особливо у жінок в постменопаузі.

Згідно з отриманими результатами, розподіл жиру в області талії більш важливо для зниження ризику розвитку раку, ніж індекс маси тіла (ІМТ) або процентний вміст жиру. При оцінці ймовірності виникнення раку ІМТ і відсоток вмісту жиру в організмі не є адекватними заходами, оскільки вони не можуть оцінити розподіл жирової маси в організмі, пояснюють медики. Таким чином, запобігання абдомінального ожиріння може забезпечити кращий захист від раку.

В ході випробувань дослідники розглянули 5855 жінок із середнім віком 71 рік, які спостерігалися протягом 12 років. Експерти виявили, що відношення абдомінального жиру до периферичного є незалежним предиктором діагностики раку. Детально розглянувши конкретні види раку і фактори ризику, вчені визначили, що тільки рак легенів і рак шлунково-кишкового тракту пов'язані з високим рівнем абдомінального і периферичного жиру. Крім того, було встановлено, що більш зрілий вік, використання замісної гормональної терапії, куріння і резистентність до інсуліну грають певну роль в підвищенні ризику розвитку раку.