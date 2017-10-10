Яйця генетично модифікованих курей допоможуть боротися з раком

Медики кажуть, що ціни на бета-інтерферони в даний час вкрай високі, але можуть бути зменшені вдвічі, якщо використовувати новий химерний метод для створення терапевтичних препаратів. Дані ліки вже використовуються для стимуляції імунної системи організму з метою боротьби з деякими видами раку, а також при лікуванні розсіяного склерозу і гепатиту. Тепер фахівці, використовуючи генну інженерію, виростили трьох курок, чиї яйця містять бета-інтерферон, причому птахи несуть яйця майже щодня.

В ході випробувань експерти вводили курям гени, які продукують інтерферон-бета в клітини, які є попередниками курячої сперми. Потім ці клітини були використані для створення курей, що успадкували дані гени, завдяки чому птахи могли виробляти яйця, що містять засіб для боротьби з хворобами.

В даний час вартість декількох мікрограмів бета-інтерферону складає близько 900 $. Дослідники планують продавати препарат фармацевтичним компаніям, удвічі скоротивши його ціну.