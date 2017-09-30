Невакцинованих дітей не допустять до навчальних та дошкільних закладів

"Ситуація з кором викликала занепокоєння уряду, і на нараді у віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка було прийнято рішення про недопущення дітей, які не мають щеплення проти кору, до навчальних закладів в трьох областях з найбільшою кількістю хворих в період спалаху захворювання до того моменту, поки вони не отримають всі необхідні дози вакцини за календарем. З початком навчального року ризик масового поширення інфекції значно збільшується ", - йдеться в повідомленні.

У трьох областях з найбільшою кількістю хворих - Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській - діти, які не отримали щеплення від кору, не допускаються до відвідування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що є одним з основних способів запобігти поширенню спалаху інфекції.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на початок вересня в Україні зареєстровано 1 627 випадків кору, двоє дітей в Одеській області померли. Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській (747 випадків, з яких 591 - діти), Одеській (589 випадків, з яких 389 - діти) і Тернопільській областях (70 випадків, з яких 57 - діти) областях.

У МОЗ також закликають батьків вакцинувати дітей незалежно від наявності спалахів інфекції. Для захисту від кору, згідно з календарем щеплень в Україні, необхідно отримати дві дози вакцини КПК. Якісна і безпечна вакцина проти кору, паротиту та краснухи (виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія) присутній у всіх областях в достатній кількості.

У разі, якщо дитина у віці від 1 до 9 років пропустила першу або другу дозу вакцини КПК за графіком, необхідно терміново зробити щеплення в медичній установі. Тим дітям, яким скоро виповнюється 1 рік або 6 років, важливо зробити щеплення за календарем щеплень. Вакцинуватися рекомендується також і дорослим, які не мали щеплення проти кору, купивши вакцину за власний рахунок.

Кір є однією з головних причин дитячої смертності в світі. Вона загрожує і дітям, і дорослим без щеплень. Захворювання проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювота і понос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією або викликати ураження головного мозку.

Головна причина спалахів кору - низький рівень охоплення вакцинацією. У минулому році менше половини українських дітей були щеплені від кору за графіком. На кінець серпня 2017 року другий дозою вакцини КПК за календарем щеплень були захищені 61% дітей у віці 6 років.