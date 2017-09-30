Дослідження американських вчених показали, що жир, що знаходиться в області талії, виробляє білки, які сприяють зростанню ракових клітин. Медики давно знали, що ожиріння є важливим фактором ризику розвитку раку, але до теперішнього моменту мало було відомо про те, як саме жир може перетворити здорові клітини в злоякісні.

Жир на животі, відомий як вісцеральний жир, розташований глибоко всередині черевної порожнини і оточує внутрішні органи. На відміну від підшкірного жиру, який розташовується прямо під шкірою, він має тенденцію бути більш метаболічно активним, виділяючи більш високі рівні запальних речовин, які можуть викликати рак, пояснюють експерти.

В ході випробувань дослідники годували мишей продуктами з високим вмістом жирів і активізували зростання раку ультрафіолетом. Потім вони виконали ліпектомію - операцію, яка видаляє шар жиру навколо талії у гризунів. Фахівці проаналізували жирові клітини і виявили, що вісцеральний жир продукує білок під назвою FGF2 в набагато більших кількостях, ніж підшкірний жир. Крім того, білок FGF2 призводить до того, що клітини шкіри і грудей, які особливо вразливі до даного білка, швидко перетворюються в ракові клітини. Таким чином, абдомінальне ожиріння, а точніше рівень білка FGF2 може бути ефективним показником ризику виникнення раку, кажуть медики.