Вживання горіхів забезпечує денну норму білка, вітамінів і мінералів

Згідно з даними нового дослідження, люди, які регулярно їдять горіхи, з меншою ймовірністю будуть мати надмірну вагу або ожиріння. Вчені з Університету Лома Лінда виявили, що люди, які регулярно вживають горіхи, мають на 5% менше шансів набрати зайві кілограми в порівнянні з тими, хто не їсть горіхів. Фахівці також вважають, що горіхи можуть замінити тваринні жири, що містяться в м'ясі і молочних продуктах. Щоб прийти до таких висновків, експерти вивчили вагу і раціон харчування 373000 дорослих у віці від 25 до 70 років з 10 європейських країн. Горіхи, які були розглянуті в цьому дослідженні, включали арахіс, мигдаль, фундук, фісташки та волоські горіхи.

Багато людей часто вважають, що горіхи можуть привести до збільшення ваги через високий вміст жиру, але ці жири є здоровими і корисні для нашого організму, говорять медики. Що ж стосується шкідливих жирів, то в порції змішаних горіхів зазвичай міститься всього 1,5 г насиченого жиру. Крім того, вживання горіхів забезпечують денну норму білка, вітамінів і мінералів.

Експерти відзначають, що вегетаріанські дієти можуть бути абсолютно здоровими, але вони можуть мати серйозні ризики для здоров'я, якщо не є різноманітними і досить збалансованими, щоб забезпечити отримання потрібних поживних речовин. Перш за все, мова йде про такі поживні речовини, як вітамін B12, кальцій, цинк і високоякісний білок.