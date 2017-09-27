Фіолетова картопля може захистити від раку кишечника

Вчені з Пенсільванського університету повідомляють, що включення в раціон фіолетової картоплі може захистити від виникнення раку товстої кишки. В ході випробувань було встановлено, що у свиней, які вживали цей овоч, рівень білка, який сприяє розвитку ракових пухлин і інших запальних захворювань кишечника, зменшився в 6 разів. За словами експертів, інші фрукти і овочі яскравих кольорів, такі як броколі, червоний виноград і болгарський перець, можуть володіти аналогічним сприятливим ефектом.

Експерти вибрали для свого дослідження свиней, тому що їхня травна система дуже схожа на травну систему людей. Отримані результати показали, що фіолетова картопля знижує поширення стовбурових клітин кишечника, навіть при вживанні продуктів з високою калорійністю. Варто відзначити, що протираковим і протизапальним ефектами володіє як сира, так і запечена картопля.