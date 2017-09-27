Правильне харчування та фізична активність знизять ризик захворювання серця

Сучасний нездоровий спосіб життя нерідко призводить до того, що майже кожен п'ятий чоловік у віці 50 років має серце, яке за всіма показниками відповідає 60-річного віку, повідомляють британські вчені. Згідно з отриманими даними, близько 18% чоловіків і 14% жінок у віці від 50 років мають серце, вік якого на 10 років старший, ніж повинен бути. Зростаючі показники ожиріння, погане харчування і відсутність фізичних вправ завдають шкоди здоров'ю серцево-судинної системи, кажуть медики.

Новий аналіз, заснований на вивченні 1,2 мільйона чоловік у віці старше 30 років, показує, що 83% чоловіків і 73% жінок страждають від передчасного старіння серця. Лікарі особливо стурбовані людьми у віці старше 50 років, так як саме в цей період ризик виникнення серцевого нападу, інсульту або зупинки серця різко зростає.

Щомісяця 7400 осіб в Англії помирають від серцевих захворювань або інсульту. Чверть смертей припадає на осіб віком до 75 років, і більшість цих смертей можна запобігти, кажуть вчені. Великий вік серця - це вагомий чинник розвитку деменції, серцевого нападу, інсульту, хронічного захворювання нирок і діабету. При цьому фахівці підкреслюють, що внесення простих змін в образ життя, таких як поліпшення харчування і регулярна фізична активність, можуть знизити цей ризик.