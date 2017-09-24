Регулярне вживання кави скорочує ризик ранньої смерті

Дослідження іспанських учених показують, що вживання чотирьох чашок кави в день значно скорочує вірогідність ранньої смерті. В ході вивчення 20000 чоловік віком від 25 до 60 років було встановлено, що регулярне включення кави в раціон може знизити ризик смерті до двох третин. Експерти, які відстежували людей протягом десятиліття, вважають, що антиоксидантні рослинні сполуки, що містяться в каві, сприятливо впливають на роботу серця і запобігають раку.

Оскільки учасники дослідження були відносно молоді (середній вік випробовуваних склав 37 років), середня ймовірність смерті протягом десяти років була дуже низькою - 1,7%. Але фахівці виявили, що ризик смерті був ще менше серед тих, хто пив каву у великих кількостях. Так, кожні дві додаткові чашки кави були пов'язані з 22% -ним відносним зниженням смертності, в той час як серед людей старше 45 років цей ризик знизився до 30%. У тих, хто пив по чотири чашки в день, спостерігалося 64%-не скорочення ризику смерті в порівнянні з тими, хто ніколи або рідко споживали каву, а це означає, що абсолютний ризик смерті склав менше 1%.

«Я б порадила людям пити багато кави, так як це може бути корисно для серця, - говорить кардіолог Адела Наварро. - Ймовірно, поліфеноли, що містяться в каві, мають протизапальний ефект, дозволяючи запобігти ризику ранньої смерті». Кава також містить ряд з'єднань, кофеїн, дітерпени і антиоксиданти, які, як вважають вчені, також надають захисну дію.