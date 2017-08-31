Уряд не фінансуватиме ліжко-місця

Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

Реформа охорони здоров’я забезпечить створення у країні сучасної моделі фінансування охорони здоров’я, в якій гроші ходять за пацієнтом. Це дозволить пацієнту обирати лікаря та лікарню – незалежно від місця реєстрації. Окремий пункт змін – запровадження державного гарантованого і безкоштовного для пацієнта пакета якісних медичних послуг та ліків.

«Ми відходимо від практики фінансування закладів охорони здоров’я, ліжко-місць. Ми будемо фінансувати конкретну медичну послугу, - наголосив Глава Уряду. - Маємо зробити все, щоб система охорони здоров’я стала якісною. Усі рішення на фінішній прямій».