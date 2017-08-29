Уряд запроваджує електронний реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії

Щорічно Уряд виділяє понад 600 млн грн субвенції для закупівлі препаратів інсуліну, що становить близько половини від потреби пацієнтів, тоді як решта покривається за рахунок місцевих бюджетів.

Закупівля препаратів інсуліну здійснювалася за тендерною процедурою структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій. Однак тендерна процедура не забезпечує прозорості вибору препаратів інсуліну та їх кількості.

На виконання постанови КМУ № 239 “Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну” від 23.03.2016 року МОЗ України запровадило роботу електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

Завдяки запровадженню реєстру інсулінозалежних вдалося виявити низку порушень:

- технічні та, можливо, корупційні недоліки тендеру призводять до невиправданої різниці в ціні лікування одного пацієнта на рік. Так, гроші, які виділяються з розрахунку на одного пацієнта різними департаментами відрізняються вдвічі!

- так само невиправдано відрізняється і номенклатура препаратів інсуліну;

- до запровадження реєстру, формування потреби в інсуліні було неточним або корупційно зумовленим: реальна кількість пацієнтів, що потребують інсулінотерпії є на десятки тисяч меншою!

Так, за офіційною статистикою, яка щорічно надсилається до Міністерства, в країні є 220 тис. інсулінозалежних пацієнтів, тоді як, в електронний реєстр наразі таких пацієнтів було внесено 174 тис. Ці дані вказують на наявність близько 46 тис. неіснуючих осіб, які включалися до обґрунтування кількості грошей на закупівлю препаратів інсуліну за кошти державного бюджету.

Впродовж останніх 8 місяців більшість областей перейшли на користування єдиним реєстром і працюють по процедурі реімбурсації. На сьогодні, області, що найкраще підготовлені до роботи через реєстр (Полтавська, Чернігівська, Вінницька) уже значно економлять на закупівлі препаратів інсуліну.

Однак затримка впровадження роботи електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, створює умови для існування корупційних ризиків та невиправданої витрати бюджетних коштів.

Запровадження реєстру дає змогу державі уникнути необґрунтованих закупівель на десятки мільйонів гривень. Відповідно, ця економія дозволятиме забезпечувати безперебійну поставку високоякісних препаратів інсуліну кожному пацієнту.