Якщо ви замислюєтеся про збереження здоров'я свого мозку в старості, американські вчені поспішають назвати три речі, які можуть допомогти це зробити. Хоча на даний момент не існує способів, що дозволяють ефективно запобігти хворобі Альцгеймера. У новій доповіді говориться, що фізичні вправи, контроль артеріального тиску і навчання здатні підтримувати когнітивні здібності на належному рівні.

Дослідниками було виявлено чіткі результати, що виникають в ході цих змін способу життя, тому люди можуть використовувати отриману інформацію при прийнятті рішення про те, чи потрібно вкладати час і гроші в різні заходи для поліпшення когнітивного здоров'я. Фахівці знають, що ризиковані зміни в мозку починаються за десятиліття до появи симптомів хвороби Альцгеймера та інших видів деменції, припускаючи наявність вікна, коли люди можуть зміцнити здоров'я свого мозку. Найефективнішим способом є фізична активність, контроль артеріального тиску і когнітивна підготовка.

За словами експертів, дані висновки є обнадійливими і можуть привести до розробки універсального методу, який дозволяє запобігти віковим захворювання мозку.