На швидке старіння впливає психологічний стан людини

Лікарі вважають, що до вкорочення життя у людей призводять, в основному, порушення в харчуванні і в режимі роботи та відпочинку.

Зокрема нас змушує швидко старіти звичка сильно переживати з приводу. Важливо вміти переключати свої думки і не зациклюватися на проблемах, вміти залишати у вчорашньому дні події з минулого.

Для здоров'я і довголіття дуже важливо психологічний стан людини. Якщо він постійно займається самобичуванням, самокопанієм, знову і знову перемелює колишні сварки і образи, важко і довго переживає конфлікти на роботі і з близькими людьми, - його нервова система швидко дасть збій, а сам він швидко перетвориться в старого бурчуна.

Також необхідно дозволяти собі час від часу розслаблятися і відволікатися від справ. Якщо в житті людини постійно присутні фізичні і психологічні навантаження, організм виснажується, виникають депресія і агресія. Перш за все, для самого себе важливо навчитися розподіляти навантаження рівномірно і періодично міняти вид діяльності. Зміна роботи - це теж відпочинок.

Крім того, на роботі всього організму, на зовнішності людини позначається неправильне харчування. Велика кількість солодощів, борошняної та м'ясної їжі веде до підвищення кислотності організму, що обертається хворобами обміну речовин, висловилася медик.

Вона пояснила, що для підтримки молодості в організмі потрібно підтримувати лужне середовище, а для цього необхідно налягати на свіжі овочі та фрукти, багаті клітковиною, і на кисломолочні продукти.

Крім цього, корисно їсти продукти, багаті калієм і магнієм, - завдяки ним регулюється кислотно-лужна рівновага крові, водний і сольовий баланси, нормалізується обмін речовин і поліпшується захищеність організму від стресових факторів.