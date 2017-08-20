Кишкові бактерії можуть розвивати аутизм і хворобу Паркінсона

Вчені з Каліфорнійського університету довели, що зв'язок між кишковими бактеріями і емоціями насправді існує. За останні кілька років кишкові бактерії стали гарячою темою досліджень в області охорони здоров'я, і ​​численні роботи показали, що кишковий мікробіом може впливати на розвиток різних захворювань, включаючи аутизм і хворобу Паркінсона. Нове дослідження підтвердило наявність зв'язку між кишечником і емоційними реакціями.

Фахівці розділили 40 жінок на дві групи, виходячи зі складу кишкових бактерій, після чого виміряли емоційні реакції учасниць на продемонстровані зображення. Було встановлено, що мозок жінок з різними бактеріальними профілями по-різному реагував на подразники.

33 жінки мали більше кишкових бактерій типу Bacteroides, в той час як у решти 7 жінок переважали бактерії типу Prevotella. Жінки з великою кількістю бактерій Bacteroides мали більш щільну сіру речовину в лобовій корі і більш високий обсяг мозкової матерії в гіпокампі. Ці частини мозку залучені в складну обробку інформації і пам'ять. У жінок з переважанням бактерій Prevotella було менше щільної сірої речовини в цих областях і більше зв'язків між частинами мозку, відповідальними за емоційні реакції і увагу. Згідно з отриманими даними, друга група жінок повідомила про більш високі рівні тривоги і стресу, коли їм показували негативні зображення.