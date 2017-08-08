Надлишок солодкого може призвести до незворотних змін в роботі мозку

Насичений цукром раціон може стати «паливом», що сприяє розвитку різних форм раку, про що заявили вчені з Університету Техасу, США.

Проведені ними клінічні дослідження підтвердили, що пухлини використовують глюкозу для поширення по всьому організму.

Про те, що цукор при попаданні в людський організм може стати паливом для активного зростання онкоклітин, вчені висловлювалися і раніше. Американські фахівці прийшли до висновку, що деякі ракові захворювання більш залежні від цукру, ніж інші. Зокрема, такими на думку дослідників є рак легенів, рак голови та шиї, рак стравоходу, а також рак шийки матки.

«Отримані нами дані демонструють, що плоскоклітинний рак в більшій мірі залежить від надходження в організм глюкози. Ця форма захворювання використовує більш високі рівні білка, який переносить глюкозу в клітини, щоб вони могли розмножуватися», - прокоментували автори проекту.

Вчені відзначили, що поки не можуть з точністю відповісти, чому до цукру особливо чутливі названі види раку. Біологічну природу такої особливості медикам ще належить конкретизувати.

Відзначимо, що проведене раніше в Австралії дослідження виявило здатність цукру згубно впливати на головний мозок - надлишок солодкого, як заявили вчені, може призводити до незворотних змін в роботі мозку, сприяючи загибелі нервових клітин.

У той же час лікарі констатували, що в раціоні здорових людей цукор все ж повинен бути присутнім, нехай і в певному мінімальному обсязі.