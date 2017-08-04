До 2050 року кількість сліпих людей може сягнути 115 мільйонів

Зараз у світі 36 мільйонів сліпих людей, а до 2050 року ця кількість може сягнути 115 мільйонів.

До таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Lancet.

Загалом втрата зору загрожує більше людям похилого віку.

Найбільший відсоток сліпих - у Південній Азії та субекваторіальній Африці.

Зараз кількість людей з порушенням зору зменшується. Але оскільки населення Землі неухильно зростає, а популяція старіє, науковці прогнозують, що кількість людей, які катастрофічно втрачають зір, стабільно зростатиме.

Аналіз даних 188 країн показує, що в світі зараз понад 200 мільйонів людей страждають на проблеми, пов'язані з порушенням зору.

До 2050 року їх кількість зросте до 550 мільйонів.

"Навіть невеликі проблеми зору можуть мати значний вплив на життя людей, - сказав один з авторів дослідження професор Руперт Берн. - Це обмеження їхньої незалежності, наприклад, вони не можуть керувати автомобілем", - каже він.

Автори дослідження закликають уряди більше інвестувати в профілактику та лікування захворювань очей, таких як катаракта.