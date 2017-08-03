Низькокалорійна їжа допомагає людям стати розумнішими

В рамках проведення дослідів автори проектів спостерігали за поведінкою кільчастих хробаків. У процесі здійснення лабораторних випробувань лікарі з Університету Каліфорнії аналізували вплив калорій на розумові здібності черв'яків виду Caenorhabditis elegans.

Після реалізації досліджень медики зафіксували, що низькокалорійна дієта здійснює позитивний вплив на здоров'я випробовуваних. Слід зауважити, що всі черв'яки були розподілені по групах в залежності від кількості їжі, що вживається. Підсумки дослідів показали, що низький рівень з'їдених калорій сприятливо позначається на розумових здібностях.

За словами експертів, люди, які після 60 років значно скорочують кількість споживаних калорій, краще за інших чоловіків і жінок запам'ятовують слова.