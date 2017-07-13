Уряд затвердив перелік ліків та медвиробів, що закуповуються міжнародними організаціями у 2017

Це дозволить МОЗ України якнайшвидше розпочати закупівлі за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» цього року і на законодавчому рівні забезпечує своєчасний доступ пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів.

Аналіз закупівель через спеціалізовані організації у 2015-2016 роках показав, що спеціалізованим організаціям вдалося закупити ліки і медпрепарати дешевше, ніж МОЗ у попередні роки, забезпечивши економію бюджетних коштів, а відтак можливість придбати додаткові ліки для більшого числа пацієнтів. Закупівлі через спеціалізовані організації також стали ефективним механізмом подолання корупції в закупівлях.

Затверджений перелік ліків та медпрепаратів включає 23 номенклатури:

- препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах;

- препарати для лікування дихальних розладів новонароджених;

- медикаменти та медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз;

- медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження;

- тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень;

- медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей;

- медикаменти та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій;

- медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч;

- медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз;

- медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання;

- медикаменти для громадян, які страждають на мукополісахаридоз;

- лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту;

- медикаменти для замісної підтримуючої терапії;

- ендопротези і набори для імплантації;

- антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених;

- контрацептиви для жінок з тяжкими захворюванням;

- хіміотерапевтичні препарати, радіо фармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих;

- витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну;

- імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів;

- медикаменти для лікування дорослих хворих на гемофілію;

- лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда;

- медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз;

- медикаменти для громадян, які страждають на хворобу Гоше.

За умови, якщо після закупівлі необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів з переліку, на рахунках спеціалізованих організацій залишаться невикористані кошти, МОЗ зможе закупити додатковукількість товарів.