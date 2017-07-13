Уряд затвердив перелік ліків та медвиробів, що закуповуються міжнародними організаціями у 2017
12 липня Уряд України ухвалив постанову, що затверджує перелік лікарських засобів та медичних виробів.
Це дозволить МОЗ України якнайшвидше розпочати закупівлі за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» цього року і на законодавчому рівні забезпечує своєчасний доступ пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів.
Аналіз закупівель через спеціалізовані організації у 2015-2016 роках показав, що спеціалізованим організаціям вдалося закупити ліки і медпрепарати дешевше, ніж МОЗ у попередні роки, забезпечивши економію бюджетних коштів, а відтак можливість придбати додаткові ліки для більшого числа пацієнтів. Закупівлі через спеціалізовані організації також стали ефективним механізмом подолання корупції в закупівлях.
Затверджений перелік ліків та медпрепаратів включає 23 номенклатури:
- препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах;
- препарати для лікування дихальних розладів новонароджених;
- медикаменти та медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз;
- медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження;
- тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень;
- медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей;
- медикаменти та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій;
- медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч;
- медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз;
- медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання;
- медикаменти для громадян, які страждають на мукополісахаридоз;
- лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту;
- медикаменти для замісної підтримуючої терапії;
- ендопротези і набори для імплантації;
- антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених;
- контрацептиви для жінок з тяжкими захворюванням;
- хіміотерапевтичні препарати, радіо фармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих;
- витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну;
- імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів;
- медикаменти для лікування дорослих хворих на гемофілію;
- лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда;
- медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз;
- медикаменти для громадян, які страждають на хворобу Гоше.
За умови, якщо після закупівлі необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів з переліку, на рахунках спеціалізованих організацій залишаться невикористані кошти, МОЗ зможе закупити додатковукількість товарів.