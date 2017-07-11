Тривалий відпочинок небезпечний для людини

Вчені з'ясували, що тривалий відпочинок завдає організму людини серйозної шкоди. Також він негативно позначається і на розумових здібностях людей. Британські медики стверджують, що від такого відпочинку можна навіть померти.

При такому відпочинку у людини спостерігається помітна втрата м'язової маси і збільшення жирової. Лежання протягом двох тижнів може призвести до ризику загострення хронічних захворювань аж до раптової передчасної смерті.

Мозок знижує ефективність своєї роботи," простоюючи " навіть не дуже тривалий час, - вважають німецькі вчені з Університету Ерлангена.

Втрати інтелекту можна відновити з часом, але не в повній мірі.

Також тривалий сон (більше 9 годин) теж дуже небезпечний під час відпочинку. Він негативно відбивається на здоров'ї.