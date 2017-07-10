Діти з алергією частіше за інших мають розлади психіки

Виявилося, що хлопчики і дівчатка, схильні до виникнення алергічних реакцій, частіше за інших дітей стикаються з психологічними захворюваннями. За словами медиків, наявність алергії у людини сприяє появі тривоги і депресії. Страх приниження і соціального відторгнення викликає у дітей сильний стрес.

У процесі здійснення лабораторних спостережень лікарі задіяли 80 респондентів. Вік усіх добровольців варіювався від 4 до 12 років. В ході проведення дослідів фахівці задіяли здорових дітей, а також тих, хто мав харчову алергію.

З'ясувалося, що хлопчики і дівчатка, які страждають алергією, частіше за інших малюків мають розлади психіки.