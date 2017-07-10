Волоські горіхи покращують діяльність мозку

Вживання волоських горіхів в підлітковому віці покращує роботу мозку у дорослому житті.

Підлітки повинні регулярно їсти волоські горіхи, якщо вони хочуть, щоб їх мозок добре функціонував в старості, кажуть французькі вчені з Національного інституту здоров'я. За словами фахівців, горіхи, багаті жирними кислотами Омега-3, корисні для мозку молодих людей, що розвивається . При цьому підлітки, які не отримують достатньої кількості поживних речовин, схильні до підвищеного ризику втрати пам'яті в зрілому віці, припускають експерти.

В ході випробувань вчені годували одну групу мишей підліткового віку збалансованим раціоном, в той час як друга група мала інший раціон харчування, в якому не вистачало жирних кислот Омега-3. Отримані результати показали, що гризуни з другої групи мали знижені рівні поживних речовин у префронтальній корі і прилеглому ядрі головного мозку. Перший регіон відіграє важливу роль в регуляції емоцій, в той час як останній пов'язаний з наркоманією. Таким чином, погана якість харчування послаблювала зв'язки між нейронами в цих регіонах, погіршуючи розвиток мозку.