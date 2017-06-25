Томати допоможуть боротися з раком шлунка

Томати можуть уповільнити поширення раку шлунка, згідно з новим дослідженням учених з Науково-дослідного центру онкології в Італії.

За словами експертів, популярний середземноморський плід пригнічує ріст пухлинних клітин, якщо томати вживати в свіжому вигляді. Це відкриття може прокласти шлях для майбутніх досліджень, спрямованих на вивчення можливостей запобігання онкологічного захворювання за допомогою дієти і спеціальних харчових добавок, щоб підтримати традиційні методи лікування.

Отримані результати суперечать попереднім дослідженням, які свідчить про те, що тільки одна хімічна сполука в томатах під назвою лікопін має протиракові властивості. Фахівці стверджують, що протираковий ефект помідорів не пов'язаний з якимось одним конкретним компонентом, і користь томатів має розглядатися у всій повноті.

Дослідники вивчили здатність екстракту томата пригнічувати ознаки раку шлунка і встановили, що екстракт пригнічує розвиток і поширення ракових клітин, а також призводить до їх смерті. Дані висновки можуть мати наслідки не тільки для профілактики раку, але також можуть прокласти шлях до розробки нових методів лікування хвороби, стверджують вчені.